За рубежом на выборах президента России большинство проголосовало за Путина

Всего за границей было открыто 288 избирательных участков

За Владимира Путина на выборах президента России за рубежом проголосовали две трети избирателей из пришедших на участки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда Центризбиркома Николая Булаева.

Он отметил, что ТИК для руководства участками за рубежом в среду подвел итоги голосования.

Всего было открыто 288 избирательных участков в 144 странах. На них пришло 383 553 избирателя.

Выборы президента России прошли с 15 до 17 марта. Впервые применялась дистанционная система электронного голосования. На выборах зафиксировали рекордную явку – 77,44%. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

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