ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На каждого безработного в Подмосковье зарегистрировали по 10 вакансий

20:01
  • среда
  • 20 марта 2024

Всего в регионе сейчас 8 тысяч безработных

На каждого безработного в Подмосковье приходится порядка 10 вакансий. Об этом сообщает министерство социального развития региона.

Среднегодовая безработица в России упала до минимума с 1992 года
Безработица снизилась в 71 регионе России с начала 2023 года

Всего в Московской области сейчас порядка 8 тысяч безработных. 

В ведомстве заметили, что таких показателей удалось достичь благодаря мерам поддержки как для соискателей, так и для работодателей. Все вакансии сейчас размещены на портале "Работа в России". 

Кроме того, периодически в регионе проводятся ярмарки вакансий. Ближайшая будет в начале апреля. Площадки развернут в шести городах Московской области. Там будет представлено более 200 тысяч вакансий. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ярмарка вакансий
Ярмарка вакансий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.