На каждого безработного в Подмосковье зарегистрировали по 10 вакансий

Всего в регионе сейчас 8 тысяч безработных

На каждого безработного в Подмосковье приходится порядка 10 вакансий. Об этом сообщает министерство социального развития региона.

Всего в Московской области сейчас порядка 8 тысяч безработных.

В ведомстве заметили, что таких показателей удалось достичь благодаря мерам поддержки как для соискателей, так и для работодателей. Все вакансии сейчас размещены на портале "Работа в России".

Кроме того, периодически в регионе проводятся ярмарки вакансий. Ближайшая будет в начале апреля. Площадки развернут в шести городах Московской области. Там будет представлено более 200 тысяч вакансий.

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