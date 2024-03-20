Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна

Президент поздравил собеседника и весь бахрейнский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан

Пресс-служба Кремля сообщила, что в среду по инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой.

"Король Бахрейна поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что лидеры подтвердили обоюдный настрой на углубление российско-бахрейнского сотрудничества.

Кроме того, Путин поздравил собеседника и весь бахрейнский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.

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