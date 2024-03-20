ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна

20:21
  • среда
  • 20 марта 2024

Президент поздравил собеседника и весь бахрейнский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан

Пресс-служба Кремля сообщила, что в среду по инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой.

"Король Бахрейна поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что лидеры подтвердили обоюдный настрой на углубление российско-бахрейнского сотрудничества.

Кроме того, Путин поздравил собеседника и весь бахрейнский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.