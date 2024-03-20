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Великобритания отказалась воевать вместе с ВСУ

21:15
  • среда
  • 20 марта 2024

Сунак заявил, что полноценного развертывания британских войск на Украине не будет

Великобритания не собирается отправлять своих военных на Украину. И воевать с ВСУ плечом к плечу британцы не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя премьер-министра Риши Сунака.

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Собеседник агентства подчеркнул, что возможность полноценного военного развертывания была исключена сразу. При этом в Великобритании приветствуют усилия Эмманюэля Макрона по организации помощи Киеву.

Напомним, глава Франции 26 февраля заявил, что обсуждается тема отправки сухопутных войск на Украину. Тогда же он подчеркнул, что представители 20 западных государств не пришли к консенсусу по этому вопросу.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже подготовила порядка 2 тысяч человек для отправки на Украину. Французское министерство вооруженных сил опровергло эту информацию.

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