Мощнейшая магнитная буря продлится дольше, чем ожидалось

Ученые зарегистрировали на Солнце сразу две новые вспышки высокого класса

Мощнейшая магнитная буря, которая накрыла нашу планету, продлится дольше, чем ожидалось. Ученые зарегистрировали на Солнце сразу две новые вспышки высокого класса.

Сегодня в районе Индийского океана было зафиксировано отключение радиосвязи на коротких волнах. Это заметили моряки. По их сообщениям, сигнал пропадал дважды - сначала на 15 минут, а потом еще на 24.

Перебои в работе некоторых приборов - в особенности навигационных систем - будут наблюдаться до окончания бури. Также не исключено появление северного сияния в нехарактерных для него широтах. Это касается в том числе и центральной части нашей страны.

Врачи советуют метеозависимым людям с особым вниманием отнестись к своему здоровью в ближайшие дни.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"