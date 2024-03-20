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Климкин назвал нечестным предложение США давать деньги Украине в долг

21:33
  • среда
  • 20 марта 2024

Экс-глава украинского МИД считает, что нельзя воевать за кредитные деньги

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин нечестным предложение его стране воевать за кредитные деньги. Так он прокомментировал заявление сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень экстремистов и террористов) о том, что следующий транш Киев получит от США скорее всего в виде беспроцентного займа. Свое мнение экс-дипломат высказал в эфире телекомпании NTA. 

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Климкин считает, что Украина отстаивает фундаментальные интересы США, пытаясь ослабить Россию. Поэтому американцы должны рассматривать финансирование Киева как стратегический вопрос. Поэтому заставлять Украину потом возвращать выданные средства как минимум не честно, уверен экс-дипломат. 

Конгресс США никак не может согласовать вопрос о выделении очередной помощи Украине. Предыдущая была исчерпана еще в декабре. В середине марта Белый дом заявил, что готов отправить снаряды на сумму порядка 300 миллионов долларов. Но этого ВСУ хватит лишь на пару недель. 

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Павел Климкин
Павел Климкин
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