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Появилась версия о гибели главкома ВСУ Сырского

21:51
  • среда
  • 20 марта 2024

Военный аналитик Борис Джерилиевский считает, что высокопоставленного военного убили

Главком ВСУ Александр Сырский мог погибнуть под Харьковом. Такое мнение высказал военный аналитик Борис Джерилиевский в интервью изданию "Аргументы и факты".

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Эксперт предположил, что высокопоставленный украинский военный мог попасть под российский ракетный удар.

Ранее появились сообщения об ударе по позициям ВСУ в Волчанске. И при этом, предположительно, были уничтожены высокопоставленные генералы. Эксперт считает, что Сырский хоть и вышел на первый план сравнительно недавно, но существенное влияние на ход СВО оказывает.

Известно, что Сырский считал основной задачей сдерживание российских войск на пути к Харькову. Поэтому не исключено, что он мог оказаться на позициях в Волчанске. Именно на этом строит свое предположение эксперт. Минобороны России факт уничтожения высокопоставленных украинских военных пока никак не комментировало.

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Александр Сырский
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