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Таиланд собирается продлить безвизовый режим для россиян

22:15
  • среда
  • 20 марта 2024

Срок действующего соглашения истекает 30 апреля

Для россиян могут продлить безвизовый режим в Таиланде. Сейчас этот вопрос рассматривается и скорее всего будет решен к маю. Об этом пишет портал Pravda.ru.

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Действующее соглашение истекает 30 апреля. 

Отмечается, что в королевстве заинтересованы в потоке туристов из России. А безвизовый въезд привлечет людей. Это положительно скажется на развитии туристической отрасли. 

Сейчас россияне могут приезжать в Таиланд без визы и жить в стране до 90 дней. Многие путешественники при этом ухитряются продлить этот срок. Так, если выехать в Камбоджу и въехать обратно, то можно увеличить время пребывания в Таиланде еще на 30 дней. А в соседнем Лаосе можно получить визу на 90 дней пребывания в Королевстве. 

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