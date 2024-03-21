Попытка продемонстрировать мускулатуру привела к неожиданному результату

Этому миру нужен герой! Дефицит маскулинности вокруг. Елисейский дворец сработал в стиле журналов для взрослых, выложив фотографии обнажённого по пояс президента Макрона, яростно сражающегося с боксёрской грушей. В свете ширящейся ЛГБТ-повестки у некоторых могло сложиться неверное представление: о чём этот образ говорит? Кого влечёт этот обнажённый торс?

Тут припомнили Макрону, как ласков он был с канадским премьером Трюдо. "Шерше ля фам", говорят французы в сложной ситуации. Ищите женщину! Журналисты устроили Макрону такое "шерше", что хоть свет туши. Грязный журнальчик "Шарли Эбдо", известный своей распущенностью, как всегда переходит красные линии. Популярный сюжет: жена Макрона Брижит на самом деле трансгендер! А, может, и мужчина. Тоже мне, сенсация! Инклюзивность ширится, гендерные трюки удивляют только самых замшелых консерваторов.

Вот расследование блогера Кэндис Оуэнс. Оно вывело тему несчастной Брижит на международный уровень. До 30 это был вполне себе мужик по имени Жан-Мишель. Потом сделал операцию, соблазнил юного Макрона. Ну и так далее.

Президент Франции, конечно, повозмущался, и публика довольна - скандал на весь мир. Макрону срочно нужно продемонстрировать мужские качества. А то даже собственные крестьяне перестали уважать, заливая фекалиями милую Францию.

Дефицит лидерских качеств ощущается в западном мире. Мускулы демократии, где вы? Не этот же дряхлый персонаж на грани деменции должен быть олицетворением мощи демократических сил?

Олаф Шольц давно переведён бывшим украинским послом в категорию "обиженной ливерной колбасы". Кстати, в Киеве, с их способностью устроить карнавал на ровном месте хорошо усвоили традиции европейского карнавала и народного театра. Роли понятны, цели не ясны, смысла никто и не ищет. В целом, попытка продемонстрировать мускулатуру в свете планов "решительно победить Путина" и намёков на то, что на Украину прибудут французские войска, привела к неожиданному результату.

Всё, что показывает Макрон, говорит лишь о его небанальной гендерной и невнятной политической ориентации. Шерше ля фам? Тут уж шерше не шерше, в действительности всё не так, как на самом деле.

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