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Бекбулатов: Магнитное поле Земли еще защищает нас от вспышек

08:26
  • четверг
  • 21 марта 2024

Пока это не привело к глобальным катастрофам

Какова природа магнитных бурь и как они действуют на здоровье людей и технику? Надёжно ли защищены от потока солнечных частиц космонавты? Как раз завтра с Байконура на Международную космическую станцию отправится новый экипаж.

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Рустам Бекбулатов - руководитель клуба любителей астрономии "Урания".

"Солнечные вспышки действительно, скорее всего, влияют на людей, на технику. Но пока что это не привело к каким-то глобальным катастрофам. Магнитное поле Земли все-таки нас еще защищает", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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