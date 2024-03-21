Бекбулатов: Магнитное поле Земли еще защищает нас от вспышек

Пока это не привело к глобальным катастрофам

Какова природа магнитных бурь и как они действуют на здоровье людей и технику? Надёжно ли защищены от потока солнечных частиц космонавты? Как раз завтра с Байконура на Международную космическую станцию отправится новый экипаж.

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Рустам Бекбулатов - руководитель клуба любителей астрономии "Урания".

"Солнечные вспышки действительно, скорее всего, влияют на людей, на технику. Но пока что это не привело к каким-то глобальным катастрофам. Магнитное поле Земли все-таки нас еще защищает", - отметил он.

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