Российские РСЗО "Смерч" уничтожили расчет украинских формирований

Данные о ходе СВО

Новые данные от Минобороны. Группировкой войск "Центр" за сутки уничтожено 16 опорных пунктов ВСУ и более сотни артиллерийских позиций противника. Средствами ПВО сбиты 6 украинских беспилотников и реактивный снаряд РСЗО "Хаймарс". Потери ВСУ за сутки на этом направлении составили около 400 военнослужащих.

В приграничном районе Белгородской области экипажем РСЗО "Смерч" в ходе конрбатарейной борьбы уничтожен артиллерийский расчет украинских формирований. Позиции противника засекли бойцы радиолокационного комплекса "Зоопарк" и уже через 20 секунд после залпа выдали координаты врага.

Боевой расчет "Смерча" немедленно выдвинулся на огневой рубеж. Корректировку и контроль целей обеспечили беспилотники. Не зря противник открыл настоящую охоту за нашей РЛС "Зоопарк".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"