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Новые примеры героизма российских военных в зоне СВО

08:37
  • четверг
  • 21 марта 2024

Бойцы проявляют мужество

Новые примеры героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Лейтенант Муслим Муслимов с подчиненными уничтожил наблюдательный пост противника, с которого велась корректировка огня артиллерии по нашим позициям. А потом командовал штурмовыми группами мотострелков при захвате укрепленных рубежей ВСУ. Вскоре был обеспечен плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск. Только за месяц Муслимов и его рота взяли 8 опорников боевиков.

Подполковник Вадим Басарабец, командуя мотострелковым батальоном, во время боёв с превосходящими силами неприятеля организовал нанесение ударов по противнику с флангов. Уничтожены 10 единиц вражеской бронетехники и около 80 националистов. Очередной населенный пункт освобожден от радикалов.

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