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Серия взрывов прогремела в Киеве

08:10
  • четверг
  • 21 марта 2024

Сообщается о повреждении предприятий

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Администрация украинской столицы, в том числе мэр города Виталий Кличко, сообщили о работе ПВО, не приводя деталей.

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Тем временем местные СМИ пишут уже о третьей серии взрывов. Агентство ТАСС со ссылкой на издание "Общественное" сообщает о падении обломков. Горожане в пабликах пишут о попадании ракет украинской системы противовоздушной обороны в жилые здания.

Рано утром 21 марта в украинских СМИ появилась информация о взлете бомбардировщиков ВКС России. Украинские мониторинговые ресурсы предупредили о пусках десятков крылатых ракет с российских бомбардировщиков в направлении Киева. Сообщается о поражении целей – в том числе нескольких предприятий - крылатыми ракетами Х-101. Также зафиксированы пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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