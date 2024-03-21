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Спасатели на руднике "Пионер" пробурили скважину до застрявших горняков

08:17
  • четверг
  • 21 марта 2024

МЧС продолжает спасательную операцию

Участники поисково-спасательной операции пробурили скважину глубиной 53 метра на месте обвала на руднике "Пионер" в Амурской области для спасения 13 горняков. Об этом в четверг, 21 марта, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.
Прокуратура: люди могут находиться под завалами в шахте в Амурской области

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в ходе работ были засыпаны грунтом места поступления горной массы, вывезено еще 160 кубометров грунта.

При помощи буровой установки пройдено 53 метра, готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек. Бурятся две разведочные скважины с поверхности в горные выработки. Одна скважина обеспечит возможность связаться с горняками, вторая поможет спасателям точнее оценить обстановку.

На момент аварии в шахте находились 32 человека. 19 были эвакуированы, 13 человек остались заблокированы в горных выработках. Спасатели исходят из предположения, что все они живы, поскольку взрыва не было. Работы по разбору завалов начали сразу же, но продвижению мешают грунтовые воды.

Руководитель регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций Игорь Смирнов заявил, что появились слухи, будто "снизу в минуты тишины идут перестуки". Однако "эту информацию мы не подтверждаем".

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