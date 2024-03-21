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Суд отправил Кологривого под арест на 7 суток

08:25
  • четверг
  • 21 марта 2024

"Кощей" решил извиниться за свое поведение

Актер Никита Кологривый отправился под арест на 7 суток. Такое решение принял суд в Новосибирске по заведенному на артиста делу о хулиганстве, передает ТАСС.

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Накануне вечером известный ролью "Кощея" в сериале "Слово пацана" актер устроил дебош в местном баре. Он пытался устроить драку с работниками заведения, приставал к официантке и в завершение укусил ее за бедро, оставив большую гематому.  

В ожидании суда актер пообщался с журналистами. Кологривый объяснил свое поведение усталостью от графика и эмоций. Он заявил, что полностью раскаивается в содеянном и извинился. На замечание фанатов сериала – мол, "пацаны не извиняются" - Никита ответил, что настоящий мужчина должен уметь признавать свои ошибки.

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