Страны Европы призвали запретить импорт зерна из России

ЕС продолжает политику санкций

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. Об этом в четверг, 21 марта, рассказали в Минсельхозе Литвы.

Как рассказали в ведомстве, инициаторы обращения просят также обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории Евросоюза.

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета министров сельского хозяйства стран ЕС, запланированном на 26 марта, сообщает РИА Новости.

Ранее источники утверждали, что Европейская комиссия в ближайшие дни может обложить пошлиной в размере 95 евро за тонну импорт зерновых из России и Белоруссии. Также ЕК может ввести дополнительные пошлины на поставки семян масличных культур и продуктов их переработки.

В конце 2023 года глава Минсельхоза Латвии Арманд Краузе заявлял, что, поддерживая поступление российского зерна на рынок Евросоюза, Брюссель поддерживает экономику России, которая проводит военную операцию на территории Украины.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон призвал внимательно изучить продовольственный импорт с Украины. Политик отметил, что ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для европейских производителей.

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