ФСБ задержала двоих жителей Мариуполя за оправдание терроризма

Дела возбуждены по статье о призывах к террористической деятельности

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих жителей Мариуполя. Их обвиняют в в публичном оправдании терроризма.

Как сказано в заявлении УФСБ России по Донецкой народной республике, двое граждан размещали видео и комментарии в соцсетях, направленные на оправдание терроризма. Кроме того, они оправдывали теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами в 2023 году.

Как сообщает RT со ссылкой на сообщение спецслужбы, уголовное дело возбуждено по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Еще одна статья, по которой обвиняются жители Мариуполя - публичное оправдание или пропаганда терроризма.

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