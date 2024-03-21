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ФСБ задержала двоих жителей Мариуполя за оправдание терроризма

08:40
  • четверг
  • 21 марта 2024

Дела возбуждены по статье о призывах к террористической деятельности

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих жителей Мариуполя. Их обвиняют в в публичном оправдании терроризма.

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Как сказано в заявлении УФСБ России по Донецкой народной республике, двое граждан размещали видео и комментарии в соцсетях, направленные на оправдание терроризма. Кроме того, они оправдывали теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами в 2023 году.

Как сообщает RT со ссылкой на сообщение спецслужбы, уголовное дело возбуждено по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Еще одна статья, по которой обвиняются жители Мариуполя - публичное оправдание или пропаганда терроризма.

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