Речь идет о гражданах России, не сдавших экзамен по латышскому языку

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться, отвечая на вопрос о депортации россиян по причине незнания языка.

Политик заявил, что все проживающие на территории Латвии люди должны учить государственный язык, поскольку такая практика распространена во многих государствах Европы.

Когда Кариньша спросили, почему именно русскоязычных жителей Латвии собираются депортировать из-за незнания латышского языка, министр растерялся и начал заикаться, а затем заверил, что "это неправда", сообщает "Лента.ру".

Ранее из Латвии выгнали российского пенсионера Бориса Каткова под предлогом угрозы национальной безопасности. Власти Калининградской области, куда прибыл после выдворения пожилой мужчина, обеспечили его жильем и всей необходимой помощью.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что "Россия должна быть разрушена". Политик использовал высказывание римского полководца Марка Порция Катона-старшего, который в одном из своих выступлений подчеркивал, что "Карфаген должен быть разрушен".

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