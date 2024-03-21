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В США предупредили о способности России быстро восстановить армию после СВО

09:20
  • четверг
  • 21 марта 2024

Европа не сможет сделать то же самое настолько быстро

Россия восстановит свою армию быстрее страны Европы после завершения специальной военной операции на Украине. Такое мнение в четверг, 21 марта, высказывают американские журналисты.

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Как пишет The Wall Street Journal, российским Вооруженным силам достаточно будет нескольких лет на полное восстановление, тогда как для Европы этот срок может достигать 20 лет.

Это касается и личного состава, и вооружений. Журналисты напоминают, что Североатлантический альянс "истощил свои собственные запасы оружия, чтобы держать Украину вооруженной".

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за 2023 год в ряды Вооруженных сил России было набрано около 490 тысяч контрактников и добровольцев. Как подчеркнул политик, российская армия сейчас является самой подготовленной и боеспособной в мире.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 170 тысяч человек. Министерство обороны объяснило это решение расширением НАТО на Восток и продолжающейся военной спецоперацией на территории Украины, подчеркнув, что новая мобилизация не требуется.

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