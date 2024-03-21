В США предупредили о способности России быстро восстановить армию после СВО

Европа не сможет сделать то же самое настолько быстро

Россия восстановит свою армию быстрее страны Европы после завершения специальной военной операции на Украине. Такое мнение в четверг, 21 марта, высказывают американские журналисты.

Как пишет The Wall Street Journal, российским Вооруженным силам достаточно будет нескольких лет на полное восстановление, тогда как для Европы этот срок может достигать 20 лет.

Это касается и личного состава, и вооружений. Журналисты напоминают, что Североатлантический альянс "истощил свои собственные запасы оружия, чтобы держать Украину вооруженной".

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за 2023 год в ряды Вооруженных сил России было набрано около 490 тысяч контрактников и добровольцев. Как подчеркнул политик, российская армия сейчас является самой подготовленной и боеспособной в мире.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 170 тысяч человек. Министерство обороны объяснило это решение расширением НАТО на Восток и продолжающейся военной спецоперацией на территории Украины, подчеркнув, что новая мобилизация не требуется.

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