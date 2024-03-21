Собянин утвердил названия двух будущих станций московского метро

Одна из них - "ЗИЛ" Троицкой линии

Присвоили названия двум новым станциям московского метрополитена. Подробности о строящихся объектах рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Одна из них - "ЗИЛ" Троицкой линии - станет пересадочной на одноимённые станции Московского центрального кольца и будущей Бирюлёвской линии метро. На сегодняшний день объект готов более чем наполовину. С его открытием улучшится транспортное обслуживание 105 тысяч жителей Даниловского района.

Вторая станция будет расположена на Кольцевой и получила название "Достоевская". С неё пассажиры смогут пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую линию. Сейчас объект находится на стадии проектирования. С открытием станции новые маршруты смогут выбирать свыше двухсот тысяч жителей трёх районов Москвы.

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