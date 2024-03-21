Собянин рассказал, как арендовать городские площадки для культурных мероприятий

Через mos.ru можно арендовать площадки для культурных мероприятий

Мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о работе городского сервиса "Вместе с культурой". Он помог организовать 25 тысяч мероприятий.

"Каждый день в Москве проходят тысячи самых разных мероприятий: фото- и видеосъемки, мастер-классы и лекции, тренинги и дискуссии, благотворительные вечера, литературные чтения и встречи с писателями, музыкальные и театрализованные представления. Одна из самых сложных задач, стоящих перед организаторами этих событий – выбор правильного места. Вроде выбор огромный, но не всегда понимаешь, куда именно следует идти. С другой стороны, многие городские музеи, библиотеки и выставочные залы заинтересованы в том, чтобы организаторы мероприятий выбирали именно их. Чтобы помочь и тем, и другим, в 2021 году на mos.ru мы запустили специальный сервис "Вместе с культурой", – говорится в сообщении.

По словам Собянина, первый год работы сервиса был тренировочным. Сейчас сервис продолжает постоянно развиваться.

"Библиотеки и усадьбы, музеи и выставочные пространства, концертные и танцевальные залы – всего в электронном каталоге свыше 1,3 тыс. помещений. Среди наиболее востребованных – Тургеневская гостиная библиотеки-читальни имени Тургенева, кабинет коллективного мышления библиотеки №2, мастерская в Центральной городской молодежной библиотеке имени Светлова, актовый зал библиотеки №54 и концертный зал в Доме Лосева. Популярностью пользуются и Научно-просветительский центр музея Булгакова на Арбате, и Музей космонавтики, и Дарвиновский музей, и дома-музеи Марины Цветаевой и Сергея Есенина и даже Московский зоопарк", – сообщил мэр.

Накануне Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!". Он пригласил москвичей придумать новые туристические маршруты по столице. По его словам, на выбор есть пять тем, среди которых спорт, история и культура.

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