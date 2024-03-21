Командиры ВСУ сообщили о тяжелом положении на купянском участке

Отмечается кратное превосходство ВС России в живой силе и технике
Командование ВСУ рапортует о тяжелом положении на купянском участке фронта. Об этом стало известно в результате перехвата переговоров украинских военных, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По данным Марочко, украинские командиры жалуются на низкую мотивацию солдат - большое количество военнослужащих самовольно оставляют позиции. Проблема также в дефиците личного состава, его низкой квалификации, отсутствии ротаций и нехватке вооружения и боеприпасов.
Офицеры ВСУ отмечают кратное превосходство ВС России как в живой силе, так и в вооружении и технике. В результате, по данным Марочко, вооруженные формирования Украины утратили контроль над многими позициями. Так, накануне стало известно, что ВСУ потеряли за сутки на купянском направлении около 80 военнослужащих, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"