Отмечается кратное превосходство ВС России в живой силе и технике

Командование ВСУ рапортует о тяжелом положении на купянском участке фронта. Об этом стало известно в результате перехвата переговоров украинских военных, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По данным Марочко, украинские командиры жалуются на низкую мотивацию солдат - большое количество военнослужащих самовольно оставляют позиции. Проблема также в дефиците личного состава, его низкой квалификации, отсутствии ротаций и нехватке вооружения и боеприпасов.

Офицеры ВСУ отмечают кратное превосходство ВС России как в живой силе, так и в вооружении и технике. В результате, по данным Марочко, вооруженные формирования Украины утратили контроль над многими позициями. Так, накануне стало известно, что ВСУ потеряли за сутки на купянском направлении около 80 военнослужащих, передает РИА Новости.

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