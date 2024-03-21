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Украина обвинила Запад в попытке усидеть на двух стульях

09:39
  • четверг
  • 21 марта 2024

Киев недоволен помощью западных партнеров

Запад пытается защитить свой рынок протекционистскими инструментами, что нечестно по отношению к Украине. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Климкин назвал нечестным предложение США давать деньги Украине в долг

В интервью Politico чиновник пожаловался на дебаты о том, следует ли восстанавливать таможенные барьеры для украинской продукции, снятые после начала российской спецоперации на Украине.

По мнению Подоляка, подобные разговоры недостойны союзников Киева.

С одной стороны, вы союзники и должны помочь Украине. С другой стороны, вы пытаетесь защитить свой рынок протекционистским путем. Для меня это выглядит странно.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал внимательно изучить продовольственный импорт с Украины. Политик отметил, что ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для европейских производителей.

Недовольство в Киеве вызывают и звучащие с Запада инициативы по взысканию с Украины долгов за предоставленные ей средства. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что считает нечестным предложение воевать за кредитные деньги, которое было озвучено в Вашингтоне.

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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
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