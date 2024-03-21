ПВО сбила 10 ракет Vampire над Белгородской областью

В регионе объявляли о ракетной опасности

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. Запущенные ВСУ снаряды реактивной системы залпового огня перехвачены над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, противник использовал РСЗО Vampire чешского производства. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов были уничтожены в воздухе над Белгородской областью.

Утром 21 марта власти объявили в Белгороде и Белгородском районе ракетную опасность. В городе звучала сирена, были слышны взрывы.

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