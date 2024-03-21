Для блогеров могут ввести особое административное и уголовное наказание

Меры регулирования блогосферы обсудят на заседании профильной группы Госдумы

Новые меры регулирования блогосферы 21 марта обсудят на первом заседании рабочей группы Государственной думы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса. Звучали предложения ввести административное и уголовное наказание для недобросовестных блогеров и коучей.

В частности, в КоАП может появиться статья "Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации". Наказывать по ней будут за оказание информационных услуг и продажу таких продуктов без аккредитации.

Наряду с этим обсуждается внесение поправок в Уголовный кодекс и введение наказания для неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг, если это привело к причинению крупного ущерба гражданам, организациям или государству, пишут "Известия".

Тем временем продолжается самое громкое дело с участием блогера в России. "Королева марафонов" Елена Блиновская за неуплату налогов в особо крупных размерах и отмывание денег взята под стражу. В феврале женщина не сдержала слез во время заседания Мосгорсуда, когда просила смягчить ей меру пресечения до домашнего ареста.

Правоохранительные органы занимаются также блогерами-лихачами. Ради контента они нарушают все возможные правила дорожного движения, подвергая опасности не только свою, но и чужие жизни. Однако, по мнению экспертов, максимальное наказание, которое может ожидать таких блогеров, это около 15 суток ареста и денежный штраф.

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