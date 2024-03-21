В ЦИК подвели окончательные итоги выборов президента

Доставлены итоговые протоколы голосования
В Центризбиркоме России подвели окончательные итоги выборов президента страны, они напомню впервые проходили три дня, с 15 по 17 марта. Сегодня в ЦИК были доставлены итоговые протоколы голосования.
Всего 91 папка из 89 субъектов Федерации, зарубежных участков и города Байконур. По их итогам действующий глава государства Владимир Путин набрал рекордное количество голосов – 87,28 процента. На втором месте с огромным отрывом кандидат от КПРФ Николай Харитонов - у него 4,3 процента. Далее идет Владислав Даванков из партии "Новые люди", у него 3,85 процента. У лидера ЛДПР Леонида Слуцкого – 3,2 десятых процента.
Явка на выборах с учетом дистанционного электронного голосования составила 77,44 процента - это самый высокий показатель в новейшей истории страны и, по словам главы ЦИКа, свидетельство демократичности выборов. Памфилова поблагодарила всех россиян за проявленную гражданскую позицию.
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"Это то огромное политическое событие, результаты которого во многом повлияют не только на наше внутрироссийское настоящее и будущее, но и на многие и процессы, которые проходят в мире. Именно поэтому на столько все мы были мобилизованы, консолидированы, и я хочу отдать должное и поблагодарить отдельно все наши политические партии", - заявила Элла Памфилова, председатель ЦИК России.