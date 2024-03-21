В ЦИК подвели окончательные итоги выборов президента

Доставлены итоговые протоколы голосования

В Центризбиркоме России подвели окончательные итоги выборов президента страны, они напомню впервые проходили три дня, с 15 по 17 марта. Сегодня в ЦИК были доставлены итоговые протоколы голосования.

Всего 91 папка из 89 субъектов Федерации, зарубежных участков и города Байконур. По их итогам действующий глава государства Владимир Путин набрал рекордное количество голосов – 87,28 процента. На втором месте с огромным отрывом кандидат от КПРФ Николай Харитонов - у него 4,3 процента. Далее идет Владислав Даванков из партии "Новые люди", у него 3,85 процента. У лидера ЛДПР Леонида Слуцкого – 3,2 десятых процента.

Явка на выборах с учетом дистанционного электронного голосования составила 77,44 процента - это самый высокий показатель в новейшей истории страны и, по словам главы ЦИКа, свидетельство демократичности выборов. Памфилова поблагодарила всех россиян за проявленную гражданскую позицию.

"Это то огромное политическое событие, результаты которого во многом повлияют не только на наше внутрироссийское настоящее и будущее, но и на многие и процессы, которые проходят в мире. Именно поэтому на столько все мы были мобилизованы, консолидированы, и я хочу отдать должное и поблагодарить отдельно все наши политические партии", - заявила Элла Памфилова, председатель ЦИК России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"