Украина расстроилась из-за предложения США о кредите

Западные страны продолжают помогать Киеву, чем могут

На фоне пробуксовок утверждения в конгрессе США нового пакета военной помощи Украине Вашингтон пытается приободрить киевский режим очередным сеансом психотерапии. Украинскую столицу с тайным визитом посетил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Визиты заокеанских спонсоров все чаще становятся секретными и непредвиденными. После того, как в Киеве погостил сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень экстремистов и террористов), потребовалась "неотложка" в виде самого помощника Байдена. Ведь Грэм, несмотря на свою ярую поддержку киевского режима, был вынужден стать гонцом с плохой новостью – деньги Зеленский, скорее всего, теперь будет получать в кредит. На Банковой – истерика. Идею республиканцев называют оскорбительной. Но ведь сам глава киевского режима еще год назад им ее и подсказал:

"Если вы не можете оказать нам финансовую поддержку, пожалуйста, дайте нам кредит, и мы вернем вам деньги".

А вот так заговорили теперь. "Я считаю, что это неправильно и нечестно давать нам какие-то кредиты. Это означает, что мы фактически должны вести всю войну с долговой удавкой на шее", - заявил Павел Климкин, бывший глава МИД Украины.

Кажется, глаза некоторых украинских политиков на происходящее постепенно открываются. В любом случае, мысль о том, что воевать украинцы теперь будут за свой счет, взбудоражила горячие умы политиков так, что уже даже предлагают варианты, чем будут расплачиваться с США.

Западные страны, соскребая крохи со своих бюджетов, продолжают помогать, чем могут. Канада дала полтора миллиарда долларов. Литва присоединилась к Чехии и выделит 35 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Испания даже готова расконсервировать 20 старых танков "Леопард". Надежды у Зеленского еще на предстоящий так называемый саммит мира. И надежды он теплит в том, что участие в нем примет и Китай. Но отношения с зарубежными политиками ему портит своя же свита. Мирные инициативы китайского дипломата Ли Хуэйя вызвали у секретаря совета нацбезопасности Украины бурю эмоций.

Глядя на то, как Европа, пыхтя, вылезает из рваных штанов, чтобs помочь Украине, глава дипломатии Жозеп Боррель констатировал – без США придется туго. Вернуть миру веру в свою гегемонию и платежеспособность пытается помощник Джо Байдена Джейк Салливан. Уверяя, мол, Россия уже проиграла. Но на вопрос украинских журналистов, когда же ждать обещанных 60 миллиардов долларов, ответить так и не смог.

У Вашингтона сейчас своих проблем хватает. В Конгрессе сейчас кипит работа над проектами финансирования правительства. Как пишет издание The Hill, спикер Палаты представителей США отказался рассматривать помощь Украине, пока не будет решён вопрос финансирования правительства. То есть вопрос с помощью Киеву отложен ещё на три недели, когда Палата представителей возобновит свою работу после праздничного перерыва.

А пока республиканцы и демократы забавляются, устраивая настоящую клоунаду. Во время заседания по импичменту Джо Байдену член палаты представителей демократ Джаред Московиц надел маску с лицом Владимира Путина, чтобы подчеркнуть российский след во всей этой истории. В общем, в любой непонятной истории вините во всем Москву. Вполне вероятно, после этого интервью журналиста Тима Себастяна назовут прокремлевским. Но реакция главы МИДа, который отвечая на его вопрос о депортации россиян из-за незнания местного языка, говорит о многом. Глава ведомства буквально лишился дара речи.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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