Спасатели пытаются пробиться к горнякам в Амурской области

В регионе введён режим ЧС

В Амурской области спасатели пытаются пробиться к горнякам, которые третьи сутки остаются заблокированными под землёй. На месте обрушения породы на руднике "Пионер" пробурили скважину. Она ведёт к предполагаемому месту аварии и должна помочь установить связь с пострадавшими. Сотрудники МЧС в круглосуточном режиме разбирают завалы и откачивают воду, стараясь не допустить повторных обвалов.

Поисково-спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области не останавливаются ни днём, ни ночью. Продолжается бурение разведывательной скважины с поверхности. Сейчас глубина её более 70 метров.

Минувшей ночью спасатели разобрали 160 кубометров грунта. Продолжают возведение водоупорных перемычек, чтобы не допустить прорыва жидкости и грунта в выработку шахты. Сейчас ни вода, ни пульпа не поступают, поэтому откачка приостановлена. Планы по спасению горняков приходится корректировать постоянно.

Чтобы добраться до 13 горняков, которые уже почти трое суток остаются заблокированными в шахте, спасатели сейчас монтируют уже второй буровой станок.

"Главная опасность, как раньше сказал, в том, что есть возможность повторного прорыва горной массы и воды в горной выработке шахты. Ситуация находится под контролем. Прорабатывается вопрос доставки с Кузбасса станка высокоточного бурения направленного, который ещё позволит оптимизировать работы", - сообщил Николай Медведев, генеральный директор ФГУП "Военизированная горноспасательная часть МЧС России".

На место аварии доставили также станок для подземного бурения – он позволит не только ускорить сам процесс, но и добраться до разных точек рудника. В регионе продолжает действовать режим ЧС. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований безопасности при проведении работ".

Александра Панина, "ТВ Центр"

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