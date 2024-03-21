Новое производство снизит зависимость от импорта

Крупнейший производитель отечественной микроэлектроники "Микрон" запускает две новые производственные линии. Торжественное мероприятие проходит сегодня в Зеленограде.

Предприятие будет собирать чип-модули, что позволит вдвое увеличится выпуск продукции для изготовления банковских карт. Кроме того, компания запускает линию по сборке микросхем в пластиковом корпусе. Новое производство сможет снизить зависимость от импорта и обеспечить полностью отечественными продуктами растущий спрос на промышленную и бытовую электронику. Всего планируют выпускать более 16 миллионов единиц корпусированных микросхем в год.

"Производство построено в формате полного цикла: от выращивания кристаллов до создания микрочипов. Благодаря этому проекту российский производитель электроники получит стабильные поставки чипов и позволит повысить локализацию конечной продукции. Фонд развития промышленности финансирует высокотехнологичные проекты, нацеленные на импортозамещение, и данный проект, конечно, полностью соответствует этим критериям", - сообщил директор "Фонда развития промышленности" Роман Петруца.

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