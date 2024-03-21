Экспедиция с женщиной-космонавтом из Белоруссии отправится к МКС

Полёт пройдёт по сверхкороткой схеме

Новая экспедиция отправится сегодня к МКС. В эти минуты на космодроме Байконур идут последние приготовления. Старт - в 16 часов 21 минуту по московскому времени.

Полёт пройдёт по сверхкороткой схеме и займёт менее трёх с половиной часов. Пилотируемый модуль пристыкуется к российскому сегменту Международной космической станции.

Состав миссии госкомиссия утвердила накануне. Командир экипажа - Олег Новицкий. Это его четвёртая экспедиция на орбиту. За плечами героя России - три выхода в открытый космос. У астронавта из США Трейси Дайсон тоже большой опыт. А вот для представительницы Белоруссии Марины Василевской это дебют. Она прошла отбор среди тысяч конкуренток и станет первым космонавтом в истории республики.

На орбите экипаж проведёт научные эксперименты в области медицины, физиологии и биологии. Полёт посвящён 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Его портрет поместили на головной обтекатель ракеты.

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