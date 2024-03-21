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Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в Москве

10:13
  • четверг
  • 21 марта 2024

Это вошло в приоритеты развития столичного образования

Не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, там создадут около 90 мастерских и лабораторий.

"Это вошло в приоритеты развития столичного образования. В основе изменений лежат два базовых принципа: актуальность и востребованность – в разработке учебных программ участвуют работодатели и профессиональные ассоциации; практикоориентированность – практические занятия начинаются с первого курса и проходят с опытными наставниками", – сообщил Собянин.

По словам мэра, до конца года будет усовершенствовано более 230 существующих и создано порядка 90 новых мастерских и лабораторий колледжей. Для обучения практическим навыкам привлекаются мастера с профильных организаций.

"Кроме того, с прошлого года действует дополнительная программа профориентации и профтестирования девятиклассников, чтобы познакомить их с разными профессиями. Проходят конкурсы профессионального мастерства", – добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в колледже "Царицыно" переоснастили IT-кванториум, компьютерный полигон и ряд лабораторий, а также кабинеты по компьютерному моделированию и проектированию цифровых устройств.

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