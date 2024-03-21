В НАТО анонсировали переход на "военные рельсы"

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии

Страны Североатлантического альянса готовятся перейти "на военные рельсы". Такое заявление сделал в четверг, 21 марта, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

По утверждению политика, НАТО уже "двигается в этом направлении". Кариньш напомнил, что за время, прошедшее с начала российской спецоперации на Украине члены альянса значительно нарастили инвестиции в оборонную сферу, сообщает ТАСС.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель, используя крылатое латинское выражение, призвал Старый свет во имя мира готовиться к войне. По его словам, страны Евросоюза должны сепарироваться наконец от США и их внутренних проблем и в ближайшее время поставить экономику на "военные рельсы".

Румыния уже приступила к строительству крупнейшей базы НАТО в Европе. Предположительно, она может быть развернута к 2040 году. Площадь новой базы НАТО достигнет 2,8 тысячи гектаров.

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