ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В НАТО анонсировали переход на "военные рельсы"

10:13
  • четверг
  • 21 марта 2024

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии

Страны Североатлантического альянса готовятся перейти "на военные рельсы". Такое заявление сделал в четверг, 21 марта, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

Песков прокомментировал попытки НАТО расширить влияние на Кавказе
Советник Шойгу: США и НАТО разрабатывают технологии ментального доминирования

По утверждению политика, НАТО уже "двигается в этом направлении". Кариньш напомнил, что за время, прошедшее с начала российской спецоперации на Украине члены альянса значительно нарастили инвестиции в оборонную сферу, сообщает ТАСС.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель, используя крылатое латинское выражение, призвал Старый свет во имя мира готовиться к войне. По его словам, страны Евросоюза должны сепарироваться наконец от США и их внутренних проблем и в ближайшее время поставить экономику на "военные рельсы".

Румыния уже приступила к строительству крупнейшей базы НАТО в Европе. Предположительно, она может быть развернута к 2040 году. Площадь новой базы НАТО достигнет 2,8 тысячи гектаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Производство боеприпасов
Производство боеприпасов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.