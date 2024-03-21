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В кабмине дали добро спортсменам, получившим допуск на ОИ-2024

10:41
  • четверг
  • 21 марта 2024

МОК выдвинул жесткие условия участия

Получившим допуск российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду. Такую позицию озвучил в четверг, 21 марта, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который курирует в кабмине спорт.
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Политик подчеркнул, что если у российских спортсменов есть возможность принять участие в Олимпиаде в Париже, то, "наверное, надо ехать".

При этом Чернышенко напомнил, что Международный олимпийский комитет создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не сможет поехать и отобраться на Олимпиаду в Париже, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель ОКР Станислав Поздняков заявил, что Олимпийский комитет России не будет бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже. Однако комитет несет ответственность и защищает интересы олимпийской команды России, а нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие. Поэтому сомнительно, что на официальном уровне будет обсуждаться поддержка атлетов, участвующих в ОИ-2024.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно воспринимает решение Международного олимпийского комитета о запрете участия российских и белорусских спортсменов в олимпийском параде и о незачете их медалей, тем более что "это абсолютно не красит МОК".

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