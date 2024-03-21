Обещания украинских властей ничего не стоят

Одним из вероятных шагов США по разрешению украинского конфликта могут стать гарантии нейтралитета Украины. Однако в Вашингтоне понимают, что одностороннее обещание Киева ничего не стоит и доверия у российского руководства не вызовет. Да и к американским гарантиям Россия тоже отнесется с осторожностью.

Реальный нейтралитет Киева может быть обеспечен только размещением российских войск на западной границе Украины. К такому заключению приходят ученые российской Академии военных наук в статье, опубликованной журналом "Национальная оборона".

Ранее стали известны некоторые положения мирного договора, который обсуждался между Россией и Украиной в апреле 2022 года. Соглашением предусматривалось, что Киев может добиваться членства в Европейском союзе. Но при этом исключается его вступление в НАТО, а также размещение на украинской территории иностранного оружия.

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