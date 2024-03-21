Польша подняла в воздух авиацию из-за активности ВКС России

О взлете российских самолетов дальней авиации сообщалось ранним утром

Самолеты ВВС Польши подняты в воздух. Как сообщило в соцсети X командование польских Вооруженных сил, поводом стала якобы наблюдаемая ими активность российской авиации.

В сообщении сказано, что оперативное командование Вооруженных Сил наблюдало сегодня ночью за интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации. Военные предупредили, что активирована польская и союзная авиация - что может привести к "повышенному уровню шума", особенно в юго-восточной части страны.

Ранним утром 21 марта украинские мониторинговые ресурсы сообщили о взлете самолетов ВКС России – в том числе бомбардировщиков дальней авиации. Ожидались удары ракетами Х-101 и гиперзвуковыми "Кинжалами". Позже стало известно о серии мощных взрывов в Киеве и других украинских регионах.

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