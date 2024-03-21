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Парализованный пациент сыграл в шахматы благодаря чипу Илона Маска

11:50
  • четверг
  • 21 марта 2024

Эксперимент оказался удачным

Управлять компьютером силой мысли. Компания американского миллиардера Илона Маска отчиталась об удачном эксперименте. Парализованному пациенту установили в головной мозг имплант под названием "Телепатия".
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Он позволяет давать команды гаджетам с помощью нейроимпульсов. Операцию сделали в январе. А теперь решили обнародовать результаты. В прямом эфире зрителям показали трансляцию игры в шахматы.

На кадрах мужчина, потерявший способность двигаться после аварии, двигает курсор и переставляет фигуры с помощью мысли. Вживление чипа, по словам пациента, прошло легко и изменило его жизнь к лучшему.

Компания проводит испытания таких чипов на добровольцах с конца прошлого года. Первые итоги Маск назвал многообещающими.

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Парализованный пациент играет в шахматы
Парализованный пациент играет в шахматы
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