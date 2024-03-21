Французский политик устроил спортивную фотосессию

Новые снимки президента Франции Эмманюэля Макрона, на которых он занимается боксом, являются попыткой подражать сильному образу российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет The Times.

Как указывает британское издание, "эти снимки несут в себе послание "предельной мужественности" и напоминают фотографии Путина c обнаженным торсом, скачущего на лошади или занимающегося дзюдо".

Журналисты отмечают, что с помощью своей фотосессии Макрон пытается избавиться от образа замкнутого человека. Неслучайно и то, что эти фото появились на фоне воинственной риторики президента Франции по Украине.

Ранее в США признали, что президент России Владимир Путин "завершает 2023 год на триумфальной ноте". Подводя итоги года в прямом эфире, он выразил уверенность в победе своей страны в специальной военной операции.

Американский режиссер Оливер Стоун указывал, что Путин всегда был настроен на конструктивный диалог с западными государствами. По мнению Стоуна, Путин "не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина".

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