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В зоне СВО заметили российскую "матку" дронов "Пчелка"

11:43
  • четверг
  • 21 марта 2024

Это новый необычный тип российских беспилотников

Российские военные в зоне спецоперации начали использовать против Вооруженных сил Украины гибрид самолета и квадрокоптера, являющийся платформой для FPV-дронов. Он получил название "Пчелка".

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Как сообщает Telegram-канал "Русский инженер", речь идет о так называемой "матке" дронов, которая способна переносить их на определенные расстояния, запускать с воздуха и затем работать для них ретранслятором.

Благодаря этому существенно возрастает дальность действия дронов-камикадзе и появляется возможность бить по тылам украинской армии.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что Украина ищет "асимметричные решения", чтобы получить преимущество на поле боя, а потому развитие беспилотных летательных систем является приоритетной задачей для украинской армии.

При этом командующий украинской группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский признавал, что атаки высокоточными вооружениями ВСУ неэффективны из-за противодействия российских систем радиоэлектронной борьбы. Он подтвердил, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами при наведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы.

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