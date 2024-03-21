Собянин: В ЗелАО ввели в эксплуатацию уже шесть домов по программе реновации

Мэр рассказал о строительстве социальных объектов в Зеленограде

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Зеленограде. По его словам, около 7,1 тысячи жителей получат новое жилье по реновации.

"Около 700 жителей Старого Крюково в Зеленограде получили квартиры по программе реновации. Всего в ЗелАО в программу вошли 34 дома, из которых в новое современное жилье переедут порядка 7,1 тыс. человек. Введено в эксплуатацию уже шесть новостроек площадью больше 58 тыс. кв. м. Еще две строятся", – сообщил Собянин.

Мэр также рассказал о строительстве социальных объектов в Зеленограде. В частности, в районе Крюково строится детская поликлиника.

"Помимо этого, на 70% готов спорткомплекс "Горизонт" с двумя бассейнами, а также в планах строительство для жителей округа еще одного спортобъекта", – добавил Собянин.

Как отмечалось ранее, за 12 лет в Москве было построено свыше тысячи медицинских и образовательных учреждений, спортивных и культурных объектов. Не менее амбициозные планы и на этот год - в столице будут открыты более 30 детских садов, в том числе в Новомосковском округе и Зеленограде.

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