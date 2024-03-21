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ВС России нанесли упреждающий удар по украинским ДРГ у белгородской границы

12:07
  • четверг
  • 21 марта 2024

Уничтожена живая сила и техника

Подразделения группировки ВС России "Запад" нанесли упреждающие удары по пунктам временной дислокации диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничном районе Белгородской области. Как сообщили в Минобороны, уничтожена живая сила и техника противника.

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По данным военного ведомства, удары по установленным разведкой местам дислокации украинских ДГР наносила авиация и артиллерия, передает ТАСС.

Также ВКС России утром нанесли удары по инфраструктуре в украинских регионах. Три серии взрывов прогремели в Киеве. Повреждено несколько предприятий в Подольском районе украинской столицы.

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