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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Саши Меньшенина

11:53
  • четверг
  • 21 марта 2024

Помощь требуется срочно

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средств на лечение 8-летнего Саши Меньшенина. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

У мальчика тяжёлое онкологическое заболевание - острый лимфобластный лейкоз. Саша перенёс несколько курсов химиотерапии и теперь ему предстоит трансплантация костного мозга. Чтобы операция прошла успешно, необходимы тотальное облучение, а также сопроводительная терапия.

Слова благодарности от мамы: "Спасибо Вам от всей души за то, что помогли нам в такой тяжелой ситуации! Спасибо, что помогли собрать средства на препараты и облучение! Мы надеемся на лучшее и верим только в победу. С Вашей поддержкой нам гораздо легче справиться! Спасибо Вам за Вашу чуткость и отзывчивость!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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