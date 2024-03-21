Россиянин задержан в Белгородской области за подготовку терактов

У задержанного нашли взрывное устройство

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракты в отношении российских военнослужащих в Белгородской области. Как рассказали в спецслужбе в четверг, 21 марта, задержан россиянин — сторонник украинских нацистов.

Мужчина действовал по заданию представителей запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус". Он готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных.

У злоумышленника обнаружили взрывное устройство, которое он планировал дистанционно взорвать в районе дислокации военнослужащих Вооруженных сил России, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих жителей Мариуполя по обвинению в публичном оправдании терроризма. Они размещали видео и комментарии в социальных сетях, в которых, в числе прочего, оправдывали теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами в 2023 году.

Тем временем Служба безопасности Украины сообщила о задержании военнослужащего ВСУ, который пытался отравить командиров одного из подразделений на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он намеревался добавить яд в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав Вооруженных сил Украины.

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