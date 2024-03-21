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Порошенко попенял Киеву на недостаточную помощь ВСУ

12:18
  • четверг
  • 21 марта 2024

Власти плохо поддерживают армию, заявил экс-президент

Украинские власти уделяют мало внимания потребностям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко.
Командиры ВСУ сообщили о тяжелом положении на купянском участке

Выступая перед украинским парламентом, политик заявил, что "вернулся с востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство". По утверждению бывшего президента, "земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона".

При этом Порошенко раскритиковал Верховную раду за то, что она утрачивает свою контролирующую функцию по отношению к правительству, сообщает "Газета.ру".

Ранее Порошенко заявлял, что лично съездил на фронт и удостоверился в том, что украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и беспилотников. Экс-президент назвал это "преступлением, за которое нужно наказывать".

Также политик заявил, что поддерживает инициативу действующего главы государства Владимира Зеленского о перезагрузке власти, но предлагает при этом: "Начните с себя, а от Залужного — отцепитесь!". Тем не менее, поддержка Порошенко не помогла Залужному удержаться на посту главкома ВСУ.

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