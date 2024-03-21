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США провалили очередную попытку установить лазерное оружие на самолет

12:37
  • четверг
  • 21 марта 2024

Летные испытания AC-130J с системой AHEL планировались еще в 2021 году

Соединенные Штаты хотели разместить лазерные пушки на самолеты непосредственной огневой поддержки сухопутных войск AC-130J Ghostrider. Однако сделать это им так и не удалось.

Как отмечает РИА Новости, первоначально провести летные испытания самолетов с лазерным оружием в Вашингтоне планировали еще в 2021 году. Испытания неоднократно откладывали, пока их окончательно не отменили.

Официальной причиной в США называют "технические проблемы", не уточняя их характер. При этом американские военные продолжают испытывать лазерные установки на истребителях.

Разработкой лазерного оружия занимаются и в Великобритании. При этом в британском Министерстве обороны заверили, что Лондон не планирует размещать на Украине свое лазерное оружие дальнего действия DragonFire, которое пока находится на стадии исследования.

При этом в российские войска уже серийно поставляют лазерные установки "Пересвет". По словам замглавы кабмина Юрия Борисова, они могут "ослеплять" разведывательные системы противника на орбитах высотой до 1,5 тысячи километров.

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