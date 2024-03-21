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Захарова указала на агрессивную деятельность "Британского Совета" в странах СНГ

12:40
  • четверг
  • 21 марта 2024

Финансирование представительств совета на постсоветском пространстве увеличено

Агрессивный характер деятельности "Британского совета" на постсоветском пространстве отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва фиксирует активизацию представительств организации в странах СНГ и увеличение их финансирования.

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Как отметила дипломат на заседании комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ, целый ряд проектов на пространстве СНГ подчинен задаче обработки действующих СМИ в русле внешнеполитической повестки англосаксов. Под предлогом "обеспечения плюрализма" местной прессы британцы проводят планомерную работу с местными журналистами.

По словам Захаровой, эта работа включает в себя стажировки в ведущих западных СМИ, а также обучение по западным государственным программам. Для этого, в частности, были увеличены квоты для граждан государств Центральной Азии. Российский опыт свидетельствует об откровенно агрессивном характере данных проектов, приводит высказывание дипломата РИА Новости.

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