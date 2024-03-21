В Подмосковье врачи удалили четырехлетнему мальчику "жабры"

Это врожденный костный рудимент

Необычную операцию провели в Подмосковье врачи Видновской больницы - они удалили 4-летнему ребёнку жабры. А, точнее, врожденный костный рудимент. В практике такой диагноз встречается редко, поэтому медики сначала думали, что это киста. Но анализы помогли определить происхождение опухоли. Были ли сложности и как сейчас чувствует себя маленький пациент?

Четырехлетний Элдан стесняется всеобщего внимания и еще не понимает, насколько уникальным он родился. У мальчика врожденная аномалия — рудимент жаберной дуги, а в простонародии - "жабры". В медицинской практике такое встречается нечасто. Недавно ребенку провели операцию по удалению рудимента.

При рождении родители заметили маленькую шишку на шее у сына, врачи успокоили - ничего опасного в образовании нет, только сказали подождать до 4 лет для операции, маленький организм не смог бы перенести серьезной анестезии. Родители прошли через множество консультаций и исследований, чтобы понять, как лучше всего помочь своему сыну.

Врачи больницы, где оперировали мальчика, и вовсе столкнулись с таким случаем впервые. Удаляли необычное образование около двух часов. Все прошло гладко и без осложнений. Изначально вообще предполагали, что это небольшая киста, но при исследовании тканей после операции выяснилось самое интересное.

"Оно было такое эластичное и у одного края имело плотную структуру. Было принято решение об оперативном вмешательстве. В процессе вмешательства также интраоперационно киста была полностью иссечена, отдел здоровых тканей уже в процессе, киста была вскрыта, обнаружился рудимент жаберной дуги", - пояснил Сергей Андриенко, заместитель главного врача.

Родители подошли к ситуации с максимальной ответственностью. Шишка на шее не угрожала здоровью ребенка, но все же создавала эстетический дискомфорт.

Теперь, когда операция позади, Элдан чувствует себя отлично, его состояние стабилизировалось сразу после операции. Он уже мечтает о том, как скоро пойдет в детский сад, а пока вовсю веселится дома со своим братом под надзором любящих родителей.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"