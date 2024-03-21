ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прошли учения по предотвращению природных пожаров

15:00
  • четверг
  • 21 марта 2024

Участие приняли более 1400 человек

Чтобы грамотно действовать в условия паводка и природных пожаров. В столице прошли учения, где специалисты продемонстрировали навыки в борьбе с природной стихией.

Более 1400 человек и сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и представителей городских служб показали, как в условиях паводка организуют эвакуацию людей, возводят дамбы и спускают большие объемы воды с помощью спецтехники. А еще продемонстрировали действия по предотвращению и ликвидации природных пожаров.

"Эти все тренировки, техническая оснащенность позволили сегодня смело говорить, что Москва находится на первом месте по количеству предупреждений пожарной безопасности", - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Учения по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций
Учения по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.