В Москве прошли учения по предотвращению природных пожаров

Участие приняли более 1400 человек

Чтобы грамотно действовать в условия паводка и природных пожаров. В столице прошли учения, где специалисты продемонстрировали навыки в борьбе с природной стихией.

Более 1400 человек и сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и представителей городских служб показали, как в условиях паводка организуют эвакуацию людей, возводят дамбы и спускают большие объемы воды с помощью спецтехники. А еще продемонстрировали действия по предотвращению и ликвидации природных пожаров.

"Эти все тренировки, техническая оснащенность позволили сегодня смело говорить, что Москва находится на первом месте по количеству предупреждений пожарной безопасности", - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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