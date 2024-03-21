Более 3 тонн рыбной продукции изъяли из незаконного оборота в Москве

Санитарные нормы никто не соблюдал
Более трёх тонн рыбной продукции изъяли полицейские из незаконного оборота. В феврале оперативники пресекли деятельность подпольного цеха по переработке красной икры. И в ходе расследования вышли на ещё одно производство.
Так, на севере столице обнаружили комбинат, где обрабатывали рыбную продукцию. О документах и санитарных нормах там никто не беспокоился. Браконьерский улов валялся на полу или отмокал поблизости. В грязных бочках засаливали красную и черную икру.
Реализовывали товар на рынках Москвы и регионов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"