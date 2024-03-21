В Москве продолжают восстанавливать Морозовскую усадьбу

В порядок приведут каменные лестницы

Стук молотков в объекте культурного наследия, Морозовской усадьбе, расположенной в самом центре столицы, не смолкает ни на минуту. Вскрывать деревянные полы рабочим приходится с усилием, но максимально осторожно. Несмотря на более чем вековую историю, здание сохранилось хорошо, поэтому в рамках начавшейся реставрации пригодится может любая деталь.

Под поздними полами был обнаружен оригинальный паркет позапрошлого века, который был перенесён на планшеты. И в последующем данный паркет будет воссоздан по оригинальному образцу.

Конечно, за более чем вековую историю Морозовская усадьба не раз претерпевала изменения, декор, как могли, старались поддерживать, однако некоторые уникальные детали остались сокрыты от глаз. При вскрытии полов реставраторы обнаружили между вторым и третьим этажом окно, таким образом дополнительный источник естественного света, который поступал от стеклянной крыши, мог освещать часть здания.

Неповторимый интерьер, который больше похож на музей, поражает своим разнообразием. Каждая комната выполнена в определенном стиле, а все детали продуманы до мелочей.

"Здесь несколько стилей - это готика, есть египетский зал, есть европейский зал. Это было модно. Такая особенность Шехтеля, что он делал интерьеры на все времена", - пояснил москвовед Алексей Орлов.

Но еще в самом начале строительства в 1879 году всем руководил архитектор Чичагов, он-то и оформил главный фасад здания и еще несколько комнат. Из исторической мебели в доме практически ничего не сохранилось. Исключением служит готический кабинет, здесь все так же стоят старинные часы, в оригинале сохранилось кресло и диван. К слову сказать, камин в этой комнате является только декорацией.

Работающий камин в доме стал не нужен, в рамках реконструкции Шехтель сделал в доме на тот момент современное отопление.

"С наступлением теплой весенней погоды реставраторы поставят леса и займутся фасадами памятников. Не менее масштабные работы ждут реставраторов и в интерьерах объекта", - отметил Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы.

Специалисты восстановят лепной декор стен и потолков, деревянные элементы и изразцовые печи. В порядок приведут каменные лестницы. Монументальная живопись осталась в хорошем состоянии, поэтому ее трогать не будут. И как только все работы подойдут к концу, двери Морозовской усадьбы станут отрыты для москвичей и гостей столицы.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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