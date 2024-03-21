ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве представили туристические возможности Омской области

15:10
  • четверг
  • 21 марта 2024

На территории области 10 объектов культурного наследия

"Регион 55 впечатлений"! В Москве в преддверии летнего сезона представили туристические возможности Омской области.

Самая западная территория Сибири богата не только удивительной природой, но и самобытной культурой. Уникальные заповедники с редкими животными и птицами, а ещё лечебными водоёмами и красивыми реками дают возможность развивать активный туризм.

На территории области 10 объектов культурного наследия, старинные города и центры археологии, прекрасные музеи и театры. Этот регион создан для лучших впечатлений!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Туризм в Омской области
Туризм в Омской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.