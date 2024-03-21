В Москве представили туристические возможности Омской области

На территории области 10 объектов культурного наследия

"Регион 55 впечатлений"! В Москве в преддверии летнего сезона представили туристические возможности Омской области.

Самая западная территория Сибири богата не только удивительной природой, но и самобытной культурой. Уникальные заповедники с редкими животными и птицами, а ещё лечебными водоёмами и красивыми реками дают возможность развивать активный туризм.

На территории области 10 объектов культурного наследия, старинные города и центры археологии, прекрасные музеи и театры. Этот регион создан для лучших впечатлений!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"